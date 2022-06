Ora il muro contro muro è totale. La Roma è stufa dei comportamenti di Zaniolo, in particolare delle manovre di comunicazione che secondo il club avrebbe messo in atto il calciatore e alcune persone a lui vicine. Così la società ha deciso che non rinnoverà il contratto del giocatore in scadenza 2024 almeno fino a settembre, e quindi a mercato chiuso. Niente adeguamento, niente trattativa. La Roma fa sapere a Nicolò che dovrà presentarsi il 5 luglio insieme agli altri, e che non avrà trattamenti diversi dai compagni. Cessione quindi? Non proprio. La Roma non intende accettare offerte con contropartite tecniche né cifre al ribasso come trapelato in queste ore. Anzi i Friedkin fanno sapere al suo entourage che ora non bastano più nemmeno 60 milioni in Italia. Un segnale anche a Juventus e Milan. Una presa di posizione forte che comunque potrebbe subire cambiamenti in un mercato caldissimo. Lo riporta calciomercato.com.