Nicolò Zaniolo alla Juventus? Il mercato deve ancora cominciare, ma da Roma sembrano spuntare tiepidi segnali di apertura, dopo il "no" secco ribadito la scorsa estate. Il calciatore deve ancora dimostrare il pieno recupero dopo la rottura del crociato patita a gennaio proprio contro i bianconeri, e per la squadra della Capitale rappresenta un patrimonio su cui puntare per i prossimi anni, ma le esigenze di bilancio potrebbero mettere alle strette i giallorossi e, in tal caso, la Juventus vuole farsi trovare pronta. Se non altro, ci provano innanzitutto i tifosi, che prima ancora di Fabio Paratici stanno lavorando ai fianchi sul fronte giocatore. Come? Senza lasciarsi sfuggire il minimo dettaglio. Infatti, la madre Francesca Costa ha postato una foto su Instagram che ha destato l'attenzione dei fan della Juventus: il vestito della signora Zaniolo è bianconero, in tinta ovviamente con i colori che in tanti sperano possa vestire il figlio il prossimo anno. Così, ecco spuntare tanti commenti dei followers che spingono per un trasferimento a Torino. Tanti, come tanti altri invece sono i commenti dei romanisti che spingono per una permanenza. Quindi, in attesa di capire come possano procedere le trattative (si parla di 60 milioni come prezzo per l'acquisto), la missione si sposta sui social, con le due fazioni di tifosi che si fronteggiano per avere le attenzioni di Zaniolo.