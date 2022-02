1









Un mercato è appena finito, un altro sta per cominciare, anche se non ufficialmente. E la Juve c'è. Il club bianconero guarda al futuro e pensa a Nicolò Zaniolo, che per ora è soltanto un pensiero, ma di lunga data. Le parole di Pinto, infatti, ha aperto il caso nella Roma per un giocatore che rientra perfettamente nel progetto juventino: 22 anni, italiano e con caratteristiche tecniche-fisiche importanti. Dopo la chiacchierata risalente al periodo natalizio, spiega la Gazzetta, "c’è stato un altro contatto recente, a mercato già ultimato, tra la dirigenza e l’agente di Zaniolo. Nulla di clamoroso, solo la volontà di far sapere a Zaniolo che la Juventus ha un piano per portarlo a Torino, anche se vanno studiati i costi e gli incastri, e che se il giocatore dovesse decidere di lasciare Roma, la Signora c’è".



PROFILO E COSTI - Piace a Cherubini e Arrivabene, ma anche a Massimiliano Allegri. Era un vecchio pallino di Fabio Paratici, la cui concorrenza resta viva, ma solo gli infortuni hanno frenato l'assalto della Juventus precedentemente. Ora, però, il club bianconero può fare sul serio, unendolo a quel Federico Chiesa che tanto bene ha fatto fino all'infortunio. Molto dipenderà anche dalla delicata questione del rinnovo di contratto di Paulo Dybala e dalla qualificazione alla prossima Champions League . Un tesoretto c’è per giugno, ma il budget non è infinito. Così la Juve si muove a fari spenti e con cautela per non incappare in aste, ma per sfruttare al meglio i contatti già avviati. Zaniolo piace in Premier e in Spagna, ma la Juventus è in ottimi rapporti con il suo entourage e presto potrebbe arrivare un’offerta al giocatore. La Roma, dal canto suo, non chiude alla cessione e il contratto in scadenza 2024 che non viene rinnovato può aiutare. Come scrive la Gazzetta, oggi Zaniolo guadagna 2,5 milioni, mentre Abraham e Pellegrini oltre 4 milioni e qui c'è margine per un'offerta più alta. La Juve c'è, anche se una valutazione vera del cartellino oggi manca e una seconda parte di stagione di livello può far schizzare il prezzo.