Nicolòchiama, la Juve non risponde. L'attaccante italiano del Galatasaray era uscito allo scoperto a fine giugno, quando in un'intervista aveva espresso il desiderio di tornare a giocare in Serie A con la maglia bianconera. Giuntoli non lo accontenterà e così il classe 1999 ex Inter è pronto a lasciare la Turchia per volare in Inghilterra. Lo attende l'Aston Villa, come racconta calciomercato.com.