2









Juve e Zaniolo, Zaniolo e la Juve. Sono giorni in cui si parla sempre più insistentemente del rapporto tra il giallorosso e un possibile futuro a Torino. Ma cosa c'è di vero sotto al sole di questo luglio formato campionato? Lo rivela Calciomercato.com: "Alla porta di Pallotta bussa sempre più forte la Juventus che dopo Artur vorrebbe mettere un’altra perla nella squadra di Sarri. I rapporti tra le due società sono ottimi e i discorsi vanno avanti da mesi".



ATTENZIONE - Ecco, parole dolci come il miele. Che però non trovano ancora riscontro in una concreta trattativa. Infatti, la Juve ha provato a inserire nell’affare contropartite come Bernardeschi o Rugani, ma la Roma non è affatto interessata. Discorso diverso in caso di un’offerta cash da 60 milioni. Una cifra non esagerata, neanche dopo la burrascosa vicenda covid: ecco perché sul giocatore non si può parlare di una sola squadra, bensì di diverse opzioni. Un estimatore assoluto del ragazzo è Josè Mourinho che lo vorrebbe nel suo Tottenham, ma anche da Madrid sono tornate voci Real senza dimenticare il Manchester United. Vedremo quali saranno le intenzioni della Roma tra un mese.