Come racconta La Gazzetta dello Sport, per Nicolò Zaniolo si prepara un super contratto in casa Roma: "a volontà della società c’è, tanto più che già ci sono stati contatti fra il suo «entourage» e quello della famiglia Friedkin, che ha scelto una foto di Nicolò nei giorni dell’acquisto del club. Per questo arrivare al tetto di retribuzione previsto, cioè 3 milioni più bonus, non sarà affatto un problema". E la Juve? Per ora sta ferma, ma spera nell'inserimento della clausola rescissoria "anche se al momento non è prevista". Intanto, il CEO Fienga rientra solo oggi dal suo viaggio a Londra (dove ha incontrato Fabio Paratici, sempre tra i preferiti per i giallorossi). E preparerà presto le carte.