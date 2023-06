La Juventus continua a seguire la traccia che porta a Zaniolo, ma per arrivare all'ex giallorosso bisogna superare diversi ostacoli, tra i quali la richiesta eccessiva del club turco. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, i bianconeri starebbero insistendo per inserire come contropartita tecnica Weston Mckennie, in modo da ammortizzare sensibilmente la parte economica.