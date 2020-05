L'infortunio a gennaio, proprio contro la Juventus, ha messo fuori gioco Nicolò Zaniolo per quello che doveva essere il resto della stagione. L'emergenza coronavirus, poi, ha fatto il resto, posticipando la chiusura del campionato e offrendo al giovane azzurro la possibilità di provare a tornare già in questa, dopo la rottura del crociato. Zaniolo, come riporta Tuttosport, non è mai uscito dai radar della Juventus, che ancora sta cercando un modo per strapparlo alla Roma: la trattativa è complicata, più ancora di un anno fa, quando il rifiuto di Higuain ai giallorossi ha fatto saltare il banco. L'idea della Juve, però, sembra quella di giocarsi una nuova contropartita, per ammorbidire la posizione della Roma. Si tratta di Federico Bernardeschi, che però ha ancora la stima di Barcellona e Atletico Madrid, che potrebbero muoversi per strapparlo alla Juve.