Nicolò Zaniolo salta l’Inter, ma resta al centro di un derby d’Italia sul mercato. Un derby che si consuma a fuoco lento, scrive Tuttosport: Juventus e Inter, in attesa dei passi ufficiali della Roma, si preparano a sfidarsi in vista di uno scenario sempre più probabile, cioè che il centrocampista giallorosso venga sacrificato dal club di James Pallotta in nome del bilancio. Entrambe sembrano intenzionate a voler cogliere questa grande opportunità. La Juventus vorrebbe inserire una contropartita tecnica (Romero su tutti), mentre l’Inter nell'affare può già vantare uno sconto di 7-8 milioni. Ai tempi dell’operazione Nainggolan, cedettero Zaniolo alla Roma garantendosi una percentuale del 15 per cento sulla futura rivendita.