La Juventus scende in campo e affonda per Nicolò. Il centrocampista che ha rotto con la Roma ( QUI) fa gola ai bianconeri, che hanno allacciato contatti e ora possono aumentare concretamente il pressing. Il club lo valuta circa 50 milioni e nei dialoghi imbastiti è spuntato il nome di Arthur: la carta da giocarsi, che piace a Mourinho, in un'operazione comunque non semplice. Ma l'affare Zaniolo prosegue ed è staccato dal colpo Di Maria, che la Juve mira a chiudere nei prossimi giorni. Uno più l'altro, per una grande squadra. Ma come prenderlo?Impostare l'operazione su un prestito con obbligo di riscatto, per ciò che concerne l'assalto al romanista, è l'idea che sta maturando in casa bianconera. Come spiega Goal, una pazza idea che incendierebbe il mercato estivo, ma come detto - per i costi e non solo - ad oggi difficile da realizzare.