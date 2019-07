Adesso Zaniolo può rinnovare. Proprio nel giorno del suo compleanno, con la gioia dei 20 anni che lo pervade. Un viaggio con gli amici a Mykonos, mentre a Roma si lavora per il suo futuro: l'agente, Claudio Vigorelli, ha iniziato a intavolare la trattativa che potrebbe trattenerlo all'ombra dell'Olimpico ancora a lungo. Fumata bianca che si attende poi nei prossimi giorni, perché Petrachi - come raccontato dal Corriere dello Sport - oggi potrebbe gettare le prime basi per accontentare il ragazzo e il suo entourage. Vigorelli chiederà al diesse un ingaggio da 2 milioni e mezzo a stagione; diversa chiaramente la posizione della Roma, che vuole spingersi intorno ai due milioni, bonus compresi. Staremo a vedere.