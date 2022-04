Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha detto la sua anche su Nicolò Zaniolo, obiettivo di mercato della Juve. Ecco il pensiero del giornalista: "In questo momento penso che sia eccessiva la richiesta di 50 milioni di euro della Roma. I mezzi non si discutono, però va detto che ad oggi non si sa nemmeno se sia un titolare o no. Inizialmente penso che Mourinho avesse provato in tutti i modi a far crescere il ragazzo, sia con le buone sia con le cattive, ma le risposte sono sempre state parziali. Le qualità non si discutono assolutamente, ma un giocatore può valere così tanto dopo che si abbia la certezza del suo ruolo e che sia stato decisivo. È anche appena tornato da due anni di infortunio".