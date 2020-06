Ecco le prime pagine dei giornali sportivi in edicola. "​Zaniolo, Juve-Roma la verità" scrive Tuttosport, presentando il proprio servizio esclusivo per sciogliere i nodi attorno alla possibile trattativa tra i due club. "Il Milan scoppia", invece, è il titolo scelto da Il Corriere dello Sport: al centro, in questo caso, ci sono i malumori di Ibrahimovic nei confronti di Gazidis, che secondo lo svedese si è presentato alla squadra troppo tardi dopo il ritorno dalla pandemia. Una situazione non certo facile, specialmente in vista dell'incontro di venerdì proprio contro la Juventus, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.