La pista Nicolò Zaniolo non si è mai chiusa per la Juve. Il centrocampista giallorosso discuterà i dettagli del rinnovo con il nuovo ds dei giallorossi Petrachi la prossima settimana.Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, in caso di fumata nera potrebbe esserci l'addio del centrocampista sul quale restano vigili sia Juve che Tottenham. Intanto la madre dell'ex Inter manda un messaggio criptico sui social...