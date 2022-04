Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara di Conference League tra Bodo Glimt e Roma, Tiago Pinto ha parlato anche di Nicolò Zaniolo, obiettivo di mercato della Juve (non convocato per la sfida europea di oggi). Ecco le sue dichiarazioni: "Si parla sempre di mercato, di Nicolò ho parlato tante volte. Ha subito due gravi infortuni e deve recuperare fiducia e tutto quello che porta con sè, per ritrovare il campo dopo un lungo stop. Non c'è nessun problema con lui".