Nicolò Zaniolo è uno dei talenti più ambiti d'Europa e, di settimana in settimana, prendono sempre più quota le possibilità di vederlo lontano da Roma. Come racconta Calciomercato.com, i discorsi con tra club e giocatore per il rinnovo di contratto, infatti, stanno vivendo una fase di stallo e tante squadre hanno iniziato a prendere informazioni e sondare il classe '99. Dalla Juventus, che segue il ragazzo da diversi anni, al Milan, che ha provato a chiedere il cartellino del giocatore nell'ambito dell'affare Suso. Tutti segnali di come il rapporto tra Zaniolo e la Roma non sia poi così solido. E la Juve? Se il Real ci pensa, i bianconeri lo vogliono. E anche Zaniolo pare abbia già espresso la propria preferenza in caso di addio al club giallorosso: ovvero la Juventus. I contatti con l'entourage sono frequenti, tuttavia molto dipenderà dalla trattativa sul rinnovo con la Roma.