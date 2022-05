Intervenuto a margine dell'evento Integration Heroes Match a Milano, l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, quest'ultimo ancora nel mirino della Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Lorenzo per me è capitano, sta facendo bene e portando la fascia con dignità e onore. Sul futuro di Zaniolo non so nulla, ha ancora un contratto con la Roma ed è un giocatore importante".