All'evento di premiazione dei Football Leaders sono presenti anche il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e l'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli. I due si sono intrattenuti in un breve colloquio nell'albergo dove soggiornano in attesa di ricevere i rispettivi riconoscimenti. Non è più un segreto l'interesse del club bianconero per il centrocampista della Roma: l'intesa per il rinnovo del contratto con il club giallorosso non è stata ancora raggiunta e la Juve continua a lavorare su questa pista. Senza fretta, la Vecchia Signora si muove per Zaniolo.