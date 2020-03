Secondo quanto riporta Calciomercato.com Nicolò Zaniolo resta nel mirino della Juventus sebbene i bianconeri non abbiamo fretta di mettere sul piatto un'offerta che possa tentare la Roma. Paratici "ha ovviamente compreso che dopo il crociato rotto c'è bisogno di cautela e rinviato il piano-Zaniolo al futuro prossimo - scrive il portale -, non è il momento giusto per avviare una trattativa che la dirigenza bianconera voleva tentare di mettere in piedi per la rifondazione a centrocampo che la Juve ha in mente. Nicolò rimarrà nel mirino di tanti, la Roma se lo tiene stretto e lo aspetta in campo".