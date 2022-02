È già tempo di pensare al mercato estivo in casa bianconera, dove sta prendendo quota la pista Zaniolo. Lo sottolinea, tra gli altri, anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il giocatore giallorosso è un vecchio pallino della Juve, che nel 2019 "aveva fatto una corte spietata a Vigorelli (il suo agente, ndr.)" tramite Fabio Paratici, come confermato da un pizzino che l'allora direttore sportivo lasciò inavvertitamente sul tavolo di un ristorante. E proprio da lui, sempre secondo il quotidiano, dovrà guardarsi la Vecchia Signora nei prossimi mesi: non è escluso, infatti, che il dirigente possa tentare un altro assalto per Zaniolo, ma in questo caso per portarlo al Tottenham di Antonio Conte.