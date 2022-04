Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Bodo/Glimt, ieri sera Josè Mourinho ha parlato anche di Nicolò Zaniolo, obiettivo di mercato della Juve e autore di una tripletta nel match di Conference League. Ecco il suo commento: "Si parla troppo di lui, del perchè gioca o meno. Sarebbe meglio per lui e per il calcio italiano lasciarlo in tranquillità. Questa volta siamo riusciti a nascondere il fatto che avrebbe giocato. Sapevamo che sarebbe stato importante per attaccare la profondità e lo ha fatto molto bene, finirà sicuramente in prima pagina".