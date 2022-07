Laapre al prestito con obbligo di riscatto per Nicolò. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club giallorosso è in attesa di un'offerta per il fantasista classe 1999, per cui sembra disposto ad accettare anche un'operazione "in stile": prestito oneroso, di una decina di milioni di euro, più obbligo di riscatto. In pole per il giocatore azzurro, come noto, c'è la, anche se la sensazione è che difficilmente i bianconeri potranno tentare l'assalto prima di aver ceduto Matthijs