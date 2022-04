6









"Non mi sento un top player. So di avere delle qualità ma so anche che devo migliorare tanto sotto alcuni aspetti". Sono parole di Nicolò Zaniolo, rilasciate al sito della UEFA alla vigilia della semifinale di Conference League che lo vedrà protagonista contro il Leicester. Il centrocampista offensivo della Roma è da tempo accostato alla Juventus, che lo valuta tra i papabili sostituiti di Dybala. LA RICHIESTA - Ma a dispetto dell'umiltà che emerge da queste dichiarazioni, Nicolò Zaniolo sa di valere di più. E vuole che anche la Roma lo accontenti. Come riporta Tuttosport, il 22enne vorrebbe essere equiparato in termini di stipendio ai big della rosa - su tutti Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini. La dirigenza giallorossa però si è fermata a 3,5 milioni: un ulteriore motivo che potrebbe spingere Zaniolo lontano dalla capitale, con la Juventus che monitora da tempo la situazione, interessata.