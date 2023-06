Un curioso retroscena, quello svelato da Sky Sport. Nella giornata di oggi, alcuni tifosi delhanno raggiunto l'hotel a Enschede (Olanda) dove si trova l', attesa dal match di questa sera di Nations League contro la Spagna, per "pregare" Nicolòdi rimanere in Turchia, ignorando le sirene di mercato (su di lui è segnalata di nuovo anche la). Dopo pranzo il fantasista si è intrattenuto con loro per salutarli e scattare qualche foto ricordo.