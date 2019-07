Il flirt con la Roma per Nicolò Zaniolo continua e la Juventus sta cercando di spingere Higuain verso la Capitale. Però, come scrive il Corriere dello Sport, la strategia della Juventus parte da lontano, dal famoso "pizzino" lasciato in albergo da Paratici e prescinde, quindi, da Higuain.



LA VALUTAZIONE - La Roma ha più volte ribadito la volontà di continuare con il giocatore, ma tra un rinnovo che tarda e una valutazione che trapela (60 milioni di euro), ci si può facilmente immaginare che il giocatore non sia del tutto incedibile. La Juventus punta su Higuain, quindi, forte della necessità della Roma di rimpiazzare Dzeko qualora dovesse uscire e Paratici sarebbe disponibile a contribuire all'ingaggio del Pipa pur di ammorbidire la Roma su Zaniolo. Il nodo, resta legato al centravanti argentino, che ha più volte ribadito di non volere ltra destinazione italiana che non sia la Juve.



CONCORRENZA - Intanto, il Tottenham ha provato ad infilarsi, offrendo una cifra intorno ai 18-20 milioni più il cartellino di Alderwield, che piace alla Roma, ma non a queste condizioni. La domanda di fondo, resta comunque una sola. Zaniolo ​è in vendita?