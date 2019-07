Il nuovo ds della Roma Gianluca Petrachi ha parlato in conferenza stampa anche di Nicolò Zaniolo, obiettivo di mercato della Juventus: "​Lui ha avuto un boom ma pur eun finale di stagione negativo. Lui il contratto ce l'ha, glielo adegueremo ma non bisogna uscire dai parametri. Qui si fa presto a rendere dei miti che hanno fatto 15 presenze in serie A. Io andrei cauto, amo la concretezza. Zaniolo deve ancora fare tanta strada. Può diventare un top ma deve lavorare con umitlà come ha fatto i primi 6 mesi dello scorso campionato. Allora potrà essere il fiore all'occhiello. Noi dobbiamo farlo stare coi piedi per terra perché si fa presto a perdere il senso della ragione. Lui nell'ultimo periodo ha smarrito questi concetti e nel mio primo incontro con lui cercherò di farglielo capire. Le cazzate a 20 anni si fanno, l'importante è che lui capisca che non ha ancora fatto nulla".