La Roma è a un bivio per Zaniolo: rinnovare o ascoltare le proposte del mercato? Il talento gli ha sempre aperto tante porte, ma nessuna si è mai spalancata per davvero. Anche nella Roma è stato sinora protagonista ad intermittenza, complici anche i gravi infortuni.



Come racconta Gazzetta, Nicolò ha avuto la forza per superare questi guai, ma la sua è chiaramente una rincorsa a tappe quasi forzate. Così il suo rinnovo di contratto (ora in scadenza nel 2024) è diventato un appuntamento con tanti rinvii. Questioni di opportunità reciproche, in attesa dei bilanci di fine stagione. Il club giallorosso in ogni caso lo valuta almeno 60 milioni di euro e questo ha sicuramente intimidito la Juventus.