Altro infortunio per Nicolò Zaniolo. L'esterno della Roma, obiettivo di mercato della Juve, ha chiesto il cambio all'86' della partita contro il Napoli dopo aver accusato un problema fisico. Le sue condizioni sono tutte da valutare, ma in ogni caso il classe 1999 giallorosso non potrà prendere parte al big match contro l'Inter in programma alla prossima giornata: entrato in maniera fallosa su un avversario al 77', ha poi protestato in maniera veemente contro l'arbitro costringendolo a estrarre il cartellino giallo che gli costerà almeno un turno di squalifica, essendo diffidato.