Zaniolo ha chiamato la Juve nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ma dall'altra parte, come riferisce calciomercato.com, ci sono ancora troppi i dubbi sul fronte Zaniolo nelle valutazioni del club bianconero, da quelli riferiti allo storico infortuni passando per una gestione piuttosto complicata come quella che lo ha accompagnato in questi anni per arrivare a una valutazione ritenuta eccessiva, gli stessi dubbi che avevano convinto Max Allegri e la Juve tutta a non affondare il colpo già la scorsa estate.