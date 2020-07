La Roma resa vigile su Nicolò Zaniolo che però, come scrive Calciomercato.com, non ha intenzione di cedere il calciatore. Anche Zaniolo è "pronto a restare con entusiasmo per la prossima stagione - si legge -. Se non dovesse essere il club a metterlo sul mercato per necessità finanziarie, il giocatore rimarrebbe più che volentieri un altro anno nella Capitale dove hanno creduto in lui e tutt'ora si sente davvero importante. Nessuna guerra per scappare dalla Roma, un punto a favore del CEO Fienga che lavora per tenere Zaniolo e blindarlo dall'assalto bianconero. Finisce qui? No, anzi: la Juve insisterà per Nicolò anche in prospettiva, pure con vista sul 2021 se i giallorossi non aprissero uno spiraglio alla sua cessione già in questa estate".