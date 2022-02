La Roma può davvero rompere con Zaniolo per il rinnovo? Ne scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sottolineando come Zaniolo guadagni ora 2,5 milioni. Da Abraham a Pellegrini il tetto ingaggi della Roma supera di poco i 4 milioni. Ragionando su queste cifre, raggiungibili attraverso bonus legati a risultati individuali e di squadra, una sintesi per la Roma è possibile. Se il giocatore invece chiedesse molto di più o avesse già chi gli offre uno stipendio nettamente superiore, la situazione si complicherebbe non poco, anche se il mercato insegna che un prolungamento non esclude future cessioni.