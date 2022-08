Alla fine, ciò che conta è sempre la felicità di tutti. E, sì, si può dire che sia una persona felice. Nella giornata di ieri sono stati fatti passi molto importanti per il rinnovo di contratto con la Roma: si limano i dettagli, un ingaggio da 4 milioni e mezzo, netti, a stagione. La durata del contratto è un impegno importante, un matrimonio che si fonderebbe su solide basi: 2027, la data di scadenza.Già, e la Juve? Un'estate a cercarsi, ma senza mai trovare la formula, le cifre, un'apertura vera e propria da parte della Roma. I giallorossi hanno cambiato idea più di tutti e più volte: a inizio luglio, la cessione sembrava imminente, anche per volontà dello stesso club. Mourinho ha invece scaldato Nicolò, l'ha pungolato nell'orgoglio e ha ottenuto la reazione che voleva: pian piano, Zaniolo si è riavvicinato al progetto giallorosso ed è stata possibile persino la permanenza e la co-esistenza in campo con Dybala. Cosa volere di più? Un rinnovo. Che allontana la Juve, mai realmente disposta a spendere quanto chiedeva la Roma. 50 milioni, o giù di lì.