Situazione di stallo nelle trattative tra lae Nicolò. Come racconta Il Corriere dello Sport, il classe 1999 ha già comunicato allache il suo desiderio è quello di trasferirsi in bianconero: nessuna preclusione da parte dei giallorossi, che però per liberarlo chiedono 50 milioni di euro. Troppo alta la cifra per la Vecchia Signora, che potrebbero impostare un affare solo sulla base di uno scambio, formula non particolarmente gradita ai. Qualora lo stallo dovesse perdurare, non è escluso che si possa tornare a parlare di rinnovo.