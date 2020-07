L'operazione Zaniolo e la fumata bianconera. Tuttosport apre con la situazione del centrocampista giallorosso, che piace tanto a Sarri e ovviamente non solo a Sarri. In campo e fuori, il giovane ex Inter qualcosina l'ha combinata: nel bene e nel male, si è parlato parecchio di lui al ritorno dopo il brutto infortunio. Per la Roma rappresenta ancora oggi il presente e il futuro, ma in un momento così delicato potrebbe rappresentare soprattutto un buon affare in uscita. La Juve non molla e aumenta il pressing. Con l'entourage ("prospettando un salto di qualità in termini economici e di obiettivi") e con la Roma, cercando di individuare le contropartite necessarie.