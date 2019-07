La Juve resta in agguato su Nicolò Zaniolo. Anche se il nuovo Ds giallorosso, Ginluca Petrachi, ha messo il rinnovo del centrocampista in cima alla sua agenda, come si legge su Tuttosport, questo non frena i bianconeri. L'affondo si potrà fare, a prescindere dal nuovo rinnovo che, se dovesse arrivare, farà salire lo stipendio di Zaniolo a 1,7 milioni di euro per i prossimi cinque anni. La linea diretta con la Capitale resta incandescente.