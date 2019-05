di AM

Prendere Nicolò Zaniolo è uno degli obiettivi estivi di molti club, tra Italia ed estero. Certo, non tutti possono permettersi l'affare e rischiare un investimento di questo tipo, ma soprattutto non tutti hanno l'appeal necessario per convincere il giocatore a sposare la nuova causa nel momento dell'esplosione e i "mezzi" per segnare questo colpo. Li ha a disposizione la Juventus, che con una sola trattativa potrebbe risolvere due problemi a chi il cartellino di Zaniolo lo tiene saldamente tra le mani: la Roma. LA STRATEGIA - Sì, perché come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni, il club giallorosso è alla ricerca di un portiere e il casting si è soffermato sulla voce: Mattia Perin, secondo della Juventus. E il vice Szczesny sta valutando la possibilità di lasciare Torino per giocare titolare e riprendersi una maglia importante anche in Nazionale. Contatti già avviati, anche se qui subentra la Juve. Perin potrebbe rivelarsi l'assist perfetto per la Juventus, l'occasione per inserire un giocatore nella trattativa che porta a Zaniolo e abbassare le richieste per il classe 1999. Una ghiotta occasione, anche perché la Roma entro fine giugno dovrà realizzare almeno 40 milioni di plusvalenze. Insomma, un piano win-win. La Roma ci pensa, la Juve pure: la trattativa va studiata a fondo.