Zaniolo, indagine della Procura Figc: secondo la Roma ha aggredito due giovani della Primavera

Perché è stata avviata un'indagine su Zaniolo

La Procura della FIGC si è mossa con tempestività per fare luce sulla vicenda che vede coinvolto, avviando subito un'indagine. Sul tavolo del procuratore capoè infatti arrivato un dossier già nelle prime ore della giornata. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, i primi interrogatori sono previsti a breve, con la possibilità che inizino già oggi.Ma riavvolgiamo il nastro. Lunedì sera, al Viola Park, si è disputata la semifinale deltra la— squadra in cui Zaniolo ha militato in prestito nella seconda parte della stagione — e la, ex club del giocatore dal 2018 al 2023, anno in cui fu ceduto al Galatasaray per 15 milioni di euro. La squadra viola ha vinto in rimonta per 2-1, guadagnandosi l’accesso alla finale.

La versione della Roma

Le parole del giocatore

Al termine dell'incontro, Zaniolo si sarebbe recato negli spogliatoi. Secondo la versione fornita dalla Roma, si sarebbe verificato un episodio spiacevole con il coinvolgimento del calciatore. Pare infatti che il classe 1999 sia entrato nello spogliatoio della formazione Primavera giallorossa e abbia assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni giovani giocatori. Durante il confronto, due calciatori della Roma — Mattia Almaviva e Marco Litti — sarebbero stati aggrediti fisicamente. Il club capitolino ha condannato duramente ogni forma di violenza o comportamento non in linea con i principi sportivi.Zaniolo, però, ha offerto una versione diversa, diffusa tramite la Fiorentina: "Dopo la partita — ha dichiarato — sono andato a congratularmi con i ragazzi della Fiorentina, poi ho fatto un salto anche nello spogliatoio della Roma per fare i complimenti a loro per la stagione. A un certo punto, però, hanno cominciato a insultarmi. Per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito allontanarmi".