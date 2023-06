Nicolòè stato spesso accostato alla, soprattutto negli ultimi giorni. I tifosi del Galatasaray hanno paura di perderlo e SkySport racconta un curioso retroscena della giornata di oggi. Alcuni tifosi del club turco hanno raggiunto l’hotel dove si trova l’Italia a Enschede per incontrare e salutare il loro beniamino. Non solo, perché i tifosi hanno chiesto a Zaniolo di rimanere perché per loro e il club è un punto di riferimento. Nel pomeriggio il giocatore li ha incontrati ed ha scattato qualche foto con loro.