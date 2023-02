La trattativa tra il Galatasaray e la Roma per il trasferimento di Nicolò Zaniolo è andata a buon fine, con l'ormai ex talento giallorosso pronto a raggiungere la capitale turca. L'ex Inter è atteso nella serata di oggi, dove si sottoporrà alle visite mediche in giornata. Ma c'è da registrare l'inserimento di una clausola rescissoria da circa 30 milioni di euro.