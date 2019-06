Il mercato del Tottenham inizia a prendere forma. Gli Spurs sono pronti a consolarsi per la sconfitta in finale di Champions League mettendo a segno colpi importanti. Il primo della lista è Giovani Lo Celso. Il centrocampista del Betis Siviglia avrebbe il compito di non far rimpiangere la partenza di Christian Eriksen. Non mancano le alternative. Ma sorprendentemente il nome di Nicolò Zaniolo non sembra essere tra gli obiettivi principali. Il talento della Roma, infatti, è stato sopravanzato tra i profili più graditi da Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona. Una buona notizia per la Juventus, che può approfittarne per provare a strappare l’accordo con l’azzurro classe 1999.