"Zaniolo (22 anni e 327 giorni) è il più giovane giocatore italiano a segnare in una finale di una grande competizione europea dai tempi di Alessandro Del Piero (22 anni, 200 giorni) contro il Borussia Dortmund nel maggio 1997". Il record di Nicolò Zaniolo, che ha deciso la finale di Conference League in favore della Roma, regalando ai giallorossi il primo titolo europeo. Una notte speciale per lui e per i tifosi, con la Juve che ha sempre tenuto gli occhi puntati sui progressi di un giocatore fin qui molto sfortunato. I lunghi infortuni, la ripresa e la vittoria con gol, poi i commenti, anche condivisi con Alex. Del Piero infatti è per due volte nelle sue stories: prima con il record e il commento "Onorato!"; poi con una sola parola, di ringraziamento "Idolo" e un emoticon con gli occhi a cuore, in risposta ai complimenti ricevuti. Del resto è fatto noto, la Juve nel passato di Zaniolo c'è stata tra tifo e idoli, ma forse avrà il suo spazio anche in futuro...