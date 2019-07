Qualche mese fa Monchi avrebbe chiesto almeno 60 milioni di euro per il suo cartellino. Oggi Nicolò Zaniolo (complice un'ultima parte di stagione negativa) è valutato intorno ai 45 milioni di euro dalla Roma, pronta ad ascoltare offerte per il centrocampista. Di certo Petrachi vuol parlare con il ragazzo appena arriverà in ritiro. Il nuovo ds vuole che Zaniolo ritrovi quell'umiltà di inizio stagione e l'ha spiegato a chiare lettere nella sua conferenza stampa di presentazione. Di certo, per la Juve, ad oggi Zaniolo non rappresenta una potenziale opportunità ma non una priorità. I bianconeri osservano forti anche dell'ottimo rapporto con l'agente del calciatore Claudio Vigorelli.