Tra i commenti sotto l'ultimo post disu Instagram - una foto del gol decisivo in finale di Conference League con il Feyenord e una didascalia: "Per non dimenticare" - è apparso anche il commento della madre Francesca Costa. "La gratitudine è la memoria del cuore …grazie per tutte le emozioni che mi hai regalato", ha scritto. Proprio in questi giorni, Zaniolo è al centro del mercato per un suo possibile approdo alla Juventus.