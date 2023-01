E' tornato a fare rumore il futuro di Nicolò Zaniolo, messo praticamente sul mercato dalla Roma nella mattinata di oggi, la quale ha fatto sapere che non alzerà barriere insormontabili per opporsi ad una sua eventuale partenza. Nel frattempo, lo stesso Zaniolo ha voluto 'mandare' un messaggio enigmatico attraverso i suoi account social. Il giallorosso ha infatti postato l'estratto di una video intervista realizzata da Cristiano Ronaldo, riportandone queste parole.'Tutto ha una soluzione, tranne la morte. Tutto il resto ha una soluzione, la vita è bella. Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio. Che puoi farci? Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male? Naturalmente ci sono cose che fanno male…'. Che sia un messaggio da decifrare in codice o soltanto una carica motivazionale non lo sappiamo, ma quel che è certo è che la Juve resta alla finestra.