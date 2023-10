Riguardo il caso scommesse e l'indagine in cui è coinvolto anche Nicolò Zaniolo, l'Aston Villa ha rilasciato un comunicato: "L'Aston Villa può confermare che Nicolò Zaniolo sta assistendo la Federcalcio italiana (FIGC) e le autorità competenti nelle indagini su presunte attività di scommesse illegali. Il giocatore ha anche incontrato gli alti dirigenti del club. Zaniolo si sta allenando normalmente con la rosa della prima squadra ed è disponibile in vista della partita di questo fine settimana con il West Ham United. Nessun ulteriore commento sarà fatto dal Club durante questo processo in corso".