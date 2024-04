Non sta passando un bel periodo Nicolò Zaniolo, attualmente all'Aston Villa. L'ex Roma nell'ultimo turno di campionato è stato preso di mira dai tifosi inglesi per un errore che è costato caro nel match contro il Manchester City. Il giocatore, che era nei radar della Juventus e forse non ne è mai uscito, è stato invitato a lasciare la squadra e a fare ritorno nella penisola: "Tornatene in Italia". Questa è stata la richiesta dei tifosi.Il nome di Zaniolo è sempre stato presente nella lista dei possibili papabili per la Juventus. Chissà se questo clima poco felice in Inghilterra non possa essere un assist per il club bianconero.