La Roma non vuole perdere Zaniolo e Zaniolo non vuole lasciare la Roma, ma il calciomercato può regalare sempre sorprese. Sisal Matchpoint quota una sua permanenza in giallorosso a 1.33, mentre un trasferimento alla Juventus viene dato a 7.50, Inter e Real Madrid entrambe a 9, Atletico Madrid a 12, Barcellona, Liverpool, Manchester City e Tottenham a 16.