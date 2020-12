Nicolò Zaniolo ha fretta di tornare, la Roma non ha fretta e non vuole forzare i tempi del suo rientro. Questa mattina il centrocampista della Roma è volato verso Innsbruck dove incontrerà il professor Fink che lo ha operato qualche mese fa dopo la rottura del legamento crociato anteriore sinistro in Italia-Olanda. Zaniolo è ottimista, si prepara alla seconda fase della tabella di recupero (quella atletica e tecnica) e punta a tornare addirittura prima di marzo. La Roma però frena, per questo Zaniolo tornerà solo quando sarà al 100% e quindi probabilmente a fine marzo, a poco più di due mesi dall'Europeo.