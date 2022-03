In casa Juve vige la massima concentrazione in vista della delicata sfida di questa sera contro la Fiorentina, dove in ballo ci si gioca buona parte dell'accesso alla finale della Coppa Italia. Ma dalle parti della Continassa si continua a pensare anche al futuro e uno degli obiettivi più dichiarati è il centrocampista della Roma Niccolò Zaniolo che, continua a fare gola a Max Allegri. Proprio il giallorosso è stato il protagonista di questa ultima giornata, ricevendo prima un duro colpo al volto nell'occasione del rigore concesso contro lo Spezia, poi per via di alcuni like di troppo che sono sfuggiti all'ex talento dell'Inter. Lo stesso Zaniolo scenderà in campo nella prossima gara con una mscherina di protezione, al fine di evitare ulteriori e drastici colpi.