. Dietro l'inizio favoloso, con un altro gol in amichevole, c'è un segreto: una dieta rigorosa che ha unito al lavoro svolto durante l’estate nel centro di Pontremoli per farsi trovare pronto al raduno. Sette chili persi, che l'hanno reso più agile, più rapido e portato a prestazioni di alto livello, fatte di grande intensità, nuove motivazioni, e chiuse, almeno l'ultima, con la fascia di capitano al braccio. E, come scrive il Corriere dello Sport, in pochi giorni molto può essere cambiato:- Dopo i problemi dell'inizio e gli allenamenti saltati, Zaniolo è partito controvoglia per il Portogallo, salvo arrivare a giocarsi le gare - molto bene - e poi mettersi in testa che il suo futuro può essere ancora alla Roma, con un ruolo da protagonista. E su questo aspetto lo ha rassicurato Pellegrini, nel lungo colloquio avuto in campo mercoledì scorso, si legge sul Corriere. In estate ha perso sette chili, ha aumentato la massa muscolare, per partire al meglio ed è bastato poco per vederlo. In questo momento - chiosa il giornale - Zaniolo è tornato a sentirsi al centro del progetto della Roma, per questo a settembre si attende il rinnovo del contratto che è stato promesso da mesi.